Cengiz Toraman'ın yönetmenliğini yaptığı, İzmir Halk Tiyatrosu ekibiyle birlikte hazırlanan 'Bir Picasso Lütfen' oyununda, Picasso'nun yaşamından kesitler sunuyor. Oyunda insan kalmanın daha da zorlaştığı karanlık ve baskıcı dönemlerde sanatçı olmanın zorluklarına değiniliyor. 'Bir Picasso Lütfen'in başrol oyuncusu Cezmi Baskın, oyun için imaj değiştirerek bıyıklarını da kestirdi.