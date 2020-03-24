Cezayir hükümetinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülkeye girişleri durdurmasından dolayı İstanbul’da bulunan Cezayir uyruklu kişiler İstanbul Havalimanı’ndan ayrılamadı.

Salgın virüs nedeniyle Türkiye’ye de kabul edilmeyen Cezayirli kişiler, şehre zorla girmek için polislerle tartıştı. Bir süredir havalimanında protesto yapan Cezayir vatandaşları, İstanbul Havalimanı’nın adeta savaş alanına dönmesinin ardından bakanların devreye girmesiyle ülkelerine gönderildi.