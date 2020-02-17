İHA

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler, 2019 yılında cezaevi kütüphanelerindeki 1 milyon 102 bin kitaptan yararlandı.

Adalet Bakanlığı'nın tutuklu ve hükümlülerin okuma alışkanlığı kazanmaları için cezaevleri bünyesinde kurduğu kütüphanelere tutuklu ve hükümlülerin ilgisi her geçen gün artıyor. Bakanlık cezaevlerinde kurduğu kütüphanelerde toplam 1 milyon 102 bin kitabı tutuklu ve hükümlülerin hizmetine sundu. 2019 yılı itibariyle tutuklu ve hükümlüler kurulan bu kütüphanelerden 1 milyon 102 bin kitabı ödünç alarak okudu. 2019 Kasım ayı verilerine göre toplamda 366 ceza infaz kurumunda 286 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor.

HALK KÜTÜPHANELERİNE DE ULAŞABİLİYORLAR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin halk kütüphanelerinden faydalanabilmesi için işbirliği protokolü imzalamıştı. İmzalanan bu protokolle tutuklu ve hükümlülere halk kütüphanelerinde bulunan 41 milyon kitaba ulaşma imkanı sağlanmış oldu. Yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde 2 Aralık 2019 tahinden bugüne kadar hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda halk kütüphanelerinden 159 bin 600 kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlülere ulaştırıldı.