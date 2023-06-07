DHA

İzmir'in Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde 3 Haziran'da meydana gelen olayda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan girdiği cezaevinden birkaç gün önce tahliye olan R.K. (25), alacak meselesinden husumetli olduğu Aziz Çetindalan'a (26) tabancayla ateş etti.

Boynundan vurulan Çetindalan, ambulansla kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çetindalan'ın cenazesi, yakınlarınca alınıp toprağa verildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli R.K.'nin saklandığı kırsal mahalledeki evini tespit etti.

Aziz Çetindalan

Torbalı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün eve drone destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda R.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen N.G. ve Y.B. de gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise ormanda bulundu.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.