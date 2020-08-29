DHA

Remziye Yoldaş'ın kardeşi Mustafa Tura (22),ablasının Veysi Yoldaş'tan 10 gündür tehditler aldığını ifade ederek, tehditlerin ardından 4 gün önce boşanma davası açtığını söyledi.

Tura, "Bu adam açık cezaevinde firar ettikten sonra ablamı tehdit etmeye başladı. 'Geleceksin kaçacaksın' gibi söylemlerde bulunmuş. Ablam da 'Seni 8-9 yıldır beklemişim cezanı bitir' demiş. O da cezasının 11 ay kaldığını söyledi. Ablam bizim eve sığındı. Babama anlattı. Daha sonra Veysi kuzenleriyle tehditlerini sürdürdü. Kuzenleri, babamın marketine gelerek konuştu. Ablamın Veysi'ye verilmesini istediler. Biz de onun firari olduğundan dolayı bu taleplerini kabul etmedik. Ablam da onu kabul etmedi. 4 gün önce boşanma davası açtı. Davayı açtığı gibi daha da ateşlenmeye başladı. Tehditler daha çok çoğaldı" dedi.

'KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN'

Ablası Remziye'nin babasına ait marketten evine gittiği sırada Veysi Yoldaş tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Tura, "Evdeyken silah sesleri geldi. Koştuğumuz gibi zaten kaçmıştı. Öncesinde de silah kabzasıyla başına vurmuş. Sesler çok geliyordu. Kadın cinayetleri son bulsun. Cezaevinden firar etmiş. Nasıl kaçmış ? Biz bunu kabul etmiyoruz. Kardeşim diyordu bu beni öldürecek" diye konuştu"