İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü’nde düzenlediği "Cuma İş Çıkışı" açık hava konserlerinde Türkçe rap müziğin başarılı ismi CEZA sahne aldı.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası haline gelen ve yoğun ilgi gösterilen Cuma İş Çıkışı konserinde CEZA, “Sus Pus”, “Fark Var”, “Panorama Harem”, “Hasat Zamanı” gibi sevilen şarkılarını söyledi.

İş Sanat’ın ücretsiz gerçekleştirilen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 27 Mayıs’ta Can Temiz sahne alacak.