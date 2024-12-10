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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ceyhun Kazancı: 2026 Dünya Kupası'nda olacağız - Futbol Haberleri

        Ceyhun Kazancı: 2026 Dünya Kupası'nda olacağız

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, hedeflerinin 2026 Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirterek, "2026'da orada olacağız ve çok büyük işlere imza atacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:52
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        "2026 Dünya Kupası'nda olacağız"
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        TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A Milli Takım'ın hedeflerine değinen Kazancı, "Milli takım özelinde cuma günü kura çekimimiz var. Hedef hepimizin çok özlem duyduğu Dünya Kupası’na katılmak. 2026’da orada olacağız ve çok büyük işlere imza atacağız. Mart ayında Macaristan ile oynayacağımız Ulular Ligi’ndeki müsabakalar var. Sonrasında eleme maçları başlayacak" diye konuştu.

        "POZİTİF BİRLİKTELİK ORTAMINI SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

        Türk futbolunda yaşanan tartışmalarla ilgili ise Kazancı, "Her sezon süregelen şeyler. Bunlara odaklanmamak, pozitif olmak lazım. Artık kenetlenme vakti. Türk futbolunu daha ileriye götürmek için hep beraber kenetlenerek bir araya gelmemiz, hem milli takıma sirayet edecek şekilde hem kulüp takımlarımızı daha yukarılara çıkaracak, Avrupa kupalarında büyük başarılara sağlayacak şekilde o pozitif birliktelik ortamını sağlamamız gerekiyor. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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