"İÇİMİZDEKİ ÇOCUK HEP YAŞASIN"

Fersoy, Öner'in yeni yaşını sosyal medya hesabından, "İyi ki doğdun sevgilim. Bu sene en önemli ve en sağlıklı yıl olmasını diliyorum. Sen hep ol... Ne olursa olsun... İçimizdeki çocuk hep yaşasın" ifadeleriyle paylaştı.