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        Haberler Magazin "Bana en güzel bayram hediyesi" Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Sıla'nın 'Zahmet Olmazsa' adlı şarkısını seslendirdi - Magazin haberleri

        Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Akgün'den 'Zahmet Olmazsa'

        Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Akgün, Sıla Gençoğlu'nun seslendirdiği 'Zahmet Olmazsa' adlı şarkısını seslendirdi. Ünlü şarkıcı, 13 yaşındaki Melisa'nın performansına kayıtsız kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:30
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          Ceyda Düvenci'nin 2008 – 2013 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu.

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          Şu an 13 yaşında olan Melisa Akgün, Sıla Gençoğlu'nun geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturduğu 'Zahmet Olmazsa' adlı yeni şarkısını söyledi.

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          Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören Melisa Akgün'ün performansına Sıla Gençoğlu da kayıtsız kalmadı.

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          "BANA EN GÜZEL BAYRAM HEDİYESİ MELİSA'DAN GELDİ"

          Melisa Akgün'ün şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından yayımlayan Sıla Gençoğlu, paylaşımına "Bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi" notunu düştü.

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