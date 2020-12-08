Eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Ceyda Düvenci, paylaşımına şu notu düşmüştü:

Her geçen an daha çok biz... İyi ki doğdun sevgilim, dengim, dengem, doğrum... Seninle yaş almak çok güzel bir şans benim için. Hep kalbimiz aşktan ağzımızda atsın ilk günkü gibi...

Beraber kocamana bir ömür yaşayıp, son nefesimize kadar aşkın hakkını verelim. Babalığına, sevgililiğine, dostluğuna, adamlığına, insanlığına, eşliğine hayran olduğum...

Sana, sen olduğun için her gün çok teşekkür ederim. Bıraksan günlerce yazabilirim seni, bendeki yerini, mutluluğumuzu... Ne büyük şans böyle dolu dolu yaşamak... Nice güzel yaşlar evlatlarımızla, dostlarımızla sevgilim.