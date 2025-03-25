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        Haberler Magazin Ceyda Düvenci: En zor zamanlardayım - Magazin haberleri

        Ceyda Düvenci: En zor zamanlardayım

        Ceyda Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin bir süredir sağlık sorunlarını yaşadığını açıklayarak; "Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:07
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        "En zor zamanlardayım"
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        Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ceyda Düvenci, sosyal medyadaki suskunluğuyla ilgili bir açıklama yaptı.

        Ceyda Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.

        Ceyda Düvenci, şu açıklamayı yaptı: Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım. Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm...

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        #ceyda düvenci

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