Ceyda Düvenci: En zor zamanlardayım

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ceyda Düvenci, sosyal medyadaki suskunluğuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ceyda Düvenci, şu açıklamayı yaptı: Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım. Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm...