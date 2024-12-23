Ceyda Düvenci'den, Güçlü Mete'ye: Canım sevgilim
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'den romantik paylaşım. Düvenci, sevgilisinin gönderisine; "Canım sevgilim" sözleriyle yanıt verdi
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Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor.
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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, sosyal medyada ara ara yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne seriyor.
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Son olarak Güçlü Mete, Ceyda Düvenci’ye sarıldığı fotoğrafa kalp emojisi ekleyerek romantik bir paylaşımla sevgisini dile getirdi.
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Ünlü oyuncu da bu paylaşıma kendi sayfasında yer vererek: "Canım sevgilim" ifadesiyle karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram