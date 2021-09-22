2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen ve geçtiğimiz yıl kasım ayında da kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu Ceyda Ateş, eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Ateş, bebeğinin köpeği Minik'le keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Videoda, 11 aylık Talia'nın köpeğiyle oynarken gülme krizine girdiği görülüyor.

32 yaşındaki oyuncunun, "Güne pozitif başlamak. Talia Hanım ve Minik Hanım... Minik Hanım'a yastıkla dokunuyoruz vurmuyoruz." notunu düştüğü paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.