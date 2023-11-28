Çevresinde mükemmel şekilde uyum sağlamış kullanıcılar 'büyük anlarını' paylaşıyor
Bazı anlar o kadar büyük bir tesadüf içerir ki milyon tane senaryo içinde hayatın bunu nasıl denk getirdiğini sorgularsınız. Şaşırmanın yanında eğer bunu fotoğraflayacak kadar şanslıysanız, her zaman anlatacak iyi bir anınız var demektir.
- 1
"Bu sabahki smoothie'm kazağımla mükemmel uyum sağladı."
- 2
“Ayakkabılarım iş yerindeki halıyla uyum sağlıyor.”
- 3
“Arkadaşım ve bu sandalye."
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- 4
“Gömleğim dün geceki makarna kasemle eşleşti.”
- 5
"Eşofmanlarım yatağımın örtüsüyle neredeyse aynı."
- 6
“Solmuş şeftali rengi saçlarım güllerimle mükemmel bir uyum yakaladı!”
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- 7
“Oğlumun şort şeffaflığı yüzde 100 olarak ayarlandı.”
- 8
“Küçük yeğenimi bu çarşafta kaybettim. Yardım!"
- 9
“Oda arkadaşım ve telefon kılıfı.”
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- 10
"Partnerim halı döşememize neredeyse mükemmel uyum sağlayan bir çift çorap aldı."
- 11
“Sahildeki çakıl taşlarına bakarken kız arkadaşımın eteği.”
Kaynak: Reddit