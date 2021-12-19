'Çevre eğitimi' dersi müfredata giriyor

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Artık evlatlarımız önümüzdeki yıl itibarıyla 'çevre eğitimi' dersini 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında almaya başlayacaklar” dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2022’de gerçekleşecek olan İklim Şurası'nın hazırlıklarının devam ettiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde önemli bir kararı hayata geçirdiklerini açıklayan Bakan Kurum, “Artık evlatlarımız önümüzdeki yıl itibarıyla ‘çevre eğitimi’ dersini ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ adı altında almaya başlayacaklar. Ben bu anlamda Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e büyük bir hassasiyet göstererek aldıkları bu karar için teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlık olarak çevre ve iklim değişikliği konularında büyük projeler, önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ama biz biliyoruz ki doğamızı tanımak ve korumak hususunda toplumda bir bilincin yerleşmesi ancak ve ancak evlatlarımız, gençlerimiz sayesinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Projesi ile 9 milyonu çocuk ve gençlerden oluşan 14 milyon vatandaşa eğitim verildiğini de bildiren Bakan Kurum, “Böylece gençlerimizin, çocuklarımızın sahip olduğu dinamizmi bütün Türkiye’ye yayacak, iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin, daha güçlü bir şekilde yürüteceğiz. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği derslerinin bu sürece çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz” dedi.