Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Ceviz ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir? Ceviz ağacı bakımı, özellikleri, faydaları, budama teknikleri ve çeşitleri

        Ceviz ağacı, etkileyici büyüklüğü, sağladığı gölgelik alanlar ve meyvelerinin sağladığı faydalar ile tanınan bir ağaç türüdür. Ancak bu ağaçları yetiştirmek ve bakmak dikkat ve özen gerektirir. Ceviz ağacı nasıl yetiştirilir? Ceviz ağacı nasıl sulanır? İşte ceviz ağacı bakımı hakkında her şey…

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ceviz ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük ve güzel bir ceviz ağacı görmenin etkileyici bir deneyim olduğunu herkes kabul eder. Üstelik bu ağaçlar, sağlam ahşapları ve besleyici meyveleri sayesinde hem ekonomik hem de ekolojik değere sahiptir. Ancak ceviz ağacının doğru şekilde yetiştirilmesi ve bakılması bilgi ve deneyim gerektirir. İşte bu yazımızda, sizler için ceviz ağacının nasıl yetiştirileceği, bakımının nasıl yapılacağı ve budama teknikleri hakkında bilgiler paylaşacağız.

        Ceviz Ağacı Özellikleri

        Ceviz ağacı, Juglandaceae familyasına ait olup, genellikle 10 ila 40 metre arasında büyüyebilen, uzun ömürlü ve büyük bir ağaç türüdür. Ceviz ağacı, kubbe şeklinde bir taç oluşturan geniş ve dallı bir yapıya sahiptir. Yaprakları büyük ve bileşik, genellikle 5-9 yaprakçıklıdır. Yapraklar genellikle sonbaharda sarıya döner ve düşer. Ceviz ağacı, gövdesinden elde edilen sağlam ahşap sayesinde mobilya ve yapı malzemesi olarak da değerlidir.

        REKLAM

        Ceviz Ağacı Çeşitleri

        Ceviz ağacı çeşitleri yetişme koşullarına ve meyvenin özelliklerinin göre kategorize edilir. İki ana ceviz çeşidi vardır. Bunlar İngiliz cevizi (İran cevizi) ve Kara cevizidir. İngiliz cevizi yumuşak kabuklu ve tatlı meyveleri ile bilinir. Kara cevizi ise, daha sert bir kabuğa ve oldukça yoğun bir tada sahiptir. Kara cevizi daha çok ahşabı için tercih edilir. Bu iki ana çeşitten belirli yöntemlerle aşılanan ceviz ağaçları çeşitlerinin yaygın olanları ise şöyledir:

        • Chandler
        • Howard
        • Hartley
        • Pedro
        • Tulare
        • Franquette

        Ceviz ağacı çeşitliliği, özellikle ticari ceviz yetiştiriciliği için önemli bir faktördür. Farklı çeşitler, meyve verme zamanı, meyve boyutu, kabuk kalınlığı ve hastalıklara dayanıklılık gibi özelliklere göre seçilir.

        REKLAM

        Ceviz Ağacı Nerede Yetişir?

        Ceviz ağaçları, genellikle kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişir. Özellikle verimli toprakları ve bol su kaynaklarını tercih ederler. Direkt güneş ışığı alan, hava dolaşımının iyi olduğu yerleri severler.

        Ceviz Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

        Ceviz ağaçları, genellikle tohumlarından yetiştirilir. Ceviz ağacı yetiştirmek için, kaliteli ve olgun bir ceviz seçmeniz gereklidir. Tohumun iç kısmının dolu olduğunu kontrol edin, çünkü boş olanlar genellikle çimlenmez. Ceviz ağacı yetiştirmek için gerekli adımlar ise şöyledir:

        • Seçtiğiniz ceviz tohumunu, buzdolabında, bir torba dolusu nemli kumun içinde birkaç ay bekletin. Bu işleme “stratifikasyon” denir ve tohumun çimlenmesini sağlar. İdeal süre genellikle 90-120 gün arasıdır.
        • Stratifikasyon sürecinin ardından, tohumları doğrudan açık alana veya geniş bir saksıya dikebilirsiniz. Ceviz ağaçları, büyüdükçe çok fazla yer kaplarlar, bu yüzden onlara yeterli alan sağladığınızdan emin olun.
        • Ceviz ağaçlarını toprak kuru olduğunda sulamanız yeterlidir.
        • Belirli dönemlerde budama ve gübreleme ceviz ağacı yetiştiriciliğinde önemli bir husustur.
        REKLAM

        Ceviz Ağacı Nasıl Bakılır?

        Ceviz ağacı bakımı doğru bakım yöntemleriyle aslında oldukça kolay ve keyifli bir süreçtir. Ceviz ağacı nasıl sulanır sorusu ise yetiştirmek isteyenlerin akıllarını kurcalayan bir konudur. Şimdi adım adım ceviz ağacı bakımı hakkındaki püf noktalarına değinelim:

        • Ceviz ağaçları, özellikle gençken düzenli sulamaya ihtiyaç duyar. Ancak toprağın suyu iyi drene etmesi gerekir, aksi takdirde kökler çürüyebildiği gibi ağaç hastalıklara açık hale gelir. Özellikle mantar hastalığı ilk yıllarda ayrıca dikkat edilmesi gereken bir konudur.
        • Ceviz ağacı, genellikle bahar başında gübrelemeyi sever. Bu, ağacın büyüme mevsimine girmeden önce gereken besinleri almasını sağlar.
        • Ayrıca, ağaçların düşen yapraklarını temizlemek ve ağacın etrafını temiz tutmak da önemlidir. Bu, zararlıları ve hastalıkları uzak tutar.

        Ceviz Ağacı Nasıl Budanır?

        REKLAM

        Ceviz ağacı için budama sağlıklı büyümesi ve kaliteli meyve vermesi için gerekli bir işlemdir. Budama teknik bilgi ve beceri gerektiren bir aşamadır. Bu sebeple ceviz ağacı budama tekniklerini bilmek gerekir. İşte ceviz ağacı budama teknikleri:

        • Ceviz ağacının budama zamanı genellikle ilkbaharın sonu veya yazın başıdır. Bu dönem, ağacın hızla büyüdüğü ve kesilen dalların hızla iyileşebileceği bir zamandır. Kışın sonunda da budama yapılabilir fakat bu durumda ağaçların su sızıntısı problemi olabilir.
        • Genç ağaçlarda, ana gövdeyi belirlemek ve düzgün bir taç oluşturmak için budama yapılır. İdealde, ana gövdeye bağlı 3-5 sağlıklı yan dal seçilir ve bunlar arasında eşit mesafeler bırakılır. Bu dallar, ağacın ana taç yapısını oluşturacaktır.
        • Olgun ağaçlarda, öncelikle ölü, hasta veya zarar görmüş dalların çıkarılması gerekir. Ardından, ağacın iç kısmına yeterince hava ve ışık girebileceği şekilde ağaç inceltilir.
        • Budama yaparken, dalı gövdeye bağlayan kısmın hemen dışında kesim yapılmalıdır. Bu şekilde ağacın kesilen dalı iyileştirme yeteneği korunmuş olur. Ayrıca kesimlerin temiz ve düzgün olmasına dikkat edilmeli, ağaca gereksiz yere zarar vermekten kaçınılmalıdır.
        REKLAM
        • Budama sonrası, ağaçta herhangi bir hastalık belirtisi gözlemlenmelidir. Budama sonrası yaraların iyileşmesini beklemek ve ağacın genel sağlığını takip etmek önemlidir.

        Ceviz Ağacı Faydaları

        Ceviz ağacı gerek meyve gerek ahşap işçiliği gerekse de ekosistem için oldukça faydalı bir ağaçtır. İşte ceviz ağacının birkaç faydası:

        • Ceviz ağaçları, ceviz üretimi nedeniyle büyük ekonomik değere sahiptir.
        • Ceviz ağacının odunu, mobilya ve dekoratif eşya yapımında çok değerlidir. Yoğun ve güzel taneli bir oduna sahip olan ceviz, lüks mobilyaların ve ahşap işçiliğinin tercih edilen malzemesidir.
        • Ceviz ağaçları, büyük ve geniş yaprakları nedeniyle güzel bir gölgelik sunar. Geniş ve kabarık görünümleri ile ceviz ağaçları park ve bahçeler için popüler bir seçim haline gelir.
        • Ceviz ağaçları, çeşitli kuş türleri ve diğer vahşi hayvanlar için doğal bir habitat ve besin kaynağı sağlar. Bu da biyoçeşitliliğin artmasına yardımcı olur.
        • Ceviz ağaçları, kök sistemleri sayesinde toprak erozyonunu önler ve toprağın su tutma kapasitesini artırır.
        • Tüm ağaçlar gibi, ceviz ağaçları da fotosentez yoluyla karbondioksiti emer ve oksijen üretir, bu da hava kalitesini iyileştirir.
        Badem ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir?
        Badem ağacı nasıl ve nerede yetiştirilir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        134 kişiye mezar olmuştu! Yok yok...
        134 kişiye mezar olmuştu! Yok yok...
        Beton mantar öldürüyordu!
        Beton mantar öldürüyordu!
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        "Çocukları havuzda yalnız bırakmayın" uyarısı!
        "Çocukları havuzda yalnız bırakmayın" uyarısı!
        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı