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Haberler Gündem Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı

Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cevdet Yılmaz'ın biyografisi ve mesleği

AK Parti MKYK Üyesi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı gibi görevlerde bulunan Cevdet Yılmaz, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. 1967 yılında Bingöl'de doğan Yılmaz, gün itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı. İşte, Cevdet Yılmaz'ın hayat hikayesi...

Giriş: 03.06.2023 - 23:17 | Güncelleme: ABONE OL
Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı
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Dünya ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Cevdet Yılmaz hakkında araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Bu akşam açıklanan yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirilen Cevdet Yılmaz'ın hayat hikayesini derledik!

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

23, 24, 26 ve 27. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK PARTİ MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2020 yılı Kasım ayından bu yana TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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