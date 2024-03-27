Çetin Tekindor kimdir, kaç yaşındadır? Çetin Tekindor'un hayatı ve biyografisi

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Çetin Tekindor, sanat eğitimine Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başlayarak Türk tiyatro ve sinema dünyasına adım atmıştır. Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Tekindor, zaman içerisinde sinema ve dizi projelerinde de yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. "Babam ve Oğlum", "Anlat İstanbul" ve "Av Mevsimi" gibi Türk sinemasının kült filmlerinde sergilediği performanslar ile övgü toplamıştır. Biz de bu yazımızda Çetin Tekindor’un kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu, hayatı ve biyografisine dair tüm merak edilenleri ele alacağız.

Çetin Tekindor Kimdir?

Çetin Tekindor, Türkiye'nin saygın ve deneyimli tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından biri olarak tanınır. 16 Temmuz 1945 tarihinde Sivas'ta doğmuş olan sanatçı, 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı tamamlayarak sanat hayatına adım atmıştır. Kariyerine tiyatro sahnelerinde "Hep Vatan İçin" adlı oyunla başlayan Tekindor, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda "Sahne ve Diksiyon" dersleri vermiş, bu görevini 1998 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam ettirmiştir.

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Tekindor'un geniş kitleler tarafından tanınmasında, 1976-1977 yılları arasında TRT televizyonunda yayınlanan ve Rock Hudson'ın Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini canlandırdığı "McMillan ve Karısı" dizisindeki seslendirme performansı büyük rol oynamıştır. Bu çalışmasının ardından 1984 yapımı ve Yücel Çakmaklı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Küçük Ağa" dizisindeki rolü ile adından sıkça söz ettiren Tekindor, oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır. Çetin Tekindor, uzun yıllar boyunca gerek tiyatro sahnelerinde gerekse ekranlarda sergilediği başarılı performanslarıyla Türk sanat dünyasında unutulmaz bir iz bırakmıştır.

Çetin Tekindor Nereli? Çetin Tekindor kaç yaşında sorusu usta sanatçı Tekindor ile ilgili merak edilen konuların başında yer alır. Çetin Tekindor 16 Temmuz 1945 yılında Sivas şehrinde dünyaya gelmiştir. Çetin Tekindor Hayatı Başarılı sanatçı Çetin Tekindor'un beyaz perdeyle ilk buluşması, Başar Sabuncu'nun yönetmenliğini üstlendiği ve Müjde Ar'ın da başrolde yer aldığı 1987 yapımı "Kaçamak" filmiyle gerçekleşti. Oyunculuk kariyeri boyunca tiyatro sahnelerinde önemli roller üstlenen Tekindor, aynı zamanda TRT'de gösterilen yabancı yapımların Türkçe seslendirmelerinde de yeteneğini sergiledi. "Dönemeç" (1988), "Önce Canan" (1988), "Son Türbedar" (1996) ve "Kerem" (1999) gibi televizyon filmlerinde de izleyici karşısına çıkan Tekindor, 1999 yılında "Yılan Hikayesi" dizisindeki 'Kral' lakaplı Sinan karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

2000'li yılların başında "Tutku Çemberi" (2000), "Üzgünüm Leyla" (2002) ve "Çaylak" (2003) gibi dizi projelerinde yer alan Tekindor, 2003 yılında rol aldığı "Karşılaşma" adlı film ile Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. 2003-2005 yılları arasında ekrana gelen "Bir İstanbul Masalı" dizisiyle televizyon dünyasında önemli bir çıkış yapan sanatçı, aynı dönemde Ahmet Ümit'in eserinden uyarlanan "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir" dizisinde de rol aldı. 2004 yılında, beş farklı Türk yönetmenin kendi öykülerini anlattığı "Anlat İstanbul" ve Çağan Irmak'ın yönettiği, büyük gişe başarısı yakalayan "Babam ve Oğlum" filmlerindeki performanslarıyla adından söz ettirdi. "Babam ve Oğlum" filmindeki İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi karakteriyle, SİYAD Türk Sineması ve ÇASOD Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan Tekindor, oyunculuk kariyerine günümüzde de devam etmektedir. Filmografisi: Ayla

Babam

Dedemin İnsanları

Av Mevsimi

Dersimiz Atatürk

Ulak

İlk Aşk

Babam ve Oğlum

Anlat İstanbul

Karşılaşma

Son Türbedar

Kaçamak

Yavrularım Televizyon Dizileri: Yalı Çapkını

Mehmed: Bir Cihan Fatihi

İçerde

Karadayı

Bir Çocuk Sevdim

Deli Saraylı

Asi

Anadolu kaplanı

Rüya Gibi

Ödünç Hayat

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

Çaylak

Bir İstanbul masalı

Tutku Çemberi

Üzgünüm Leyla

Kerem

Yılan Hikayesi

Dönemeç

Önce Canan

Küçük Ağa

Sırça Kümes Dilber Ay kaç yaşında öldü?

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