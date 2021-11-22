Rol aldığı projeler nedeniyle sakallarını uzatan oyuncu, en son ocak ayında tıraş olduğunu ifade etti. Altay, konuyla ilgili, "Sakallarım 11 ayda bu halde geldi. Projeye göre kesip, uzatıyorum. Geçen ocak ayında bir filmimiz vardı, o zaman kesmiştim." ifadelerini kullandı.