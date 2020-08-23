İHA

Kozan’ın Memu Köyünde çevreye atılan cam şişeler nedeni ile çıkan orman yangını söndürmek için, orman işletme ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu.

İHA'nın haberine göre, bu sırada mahallede yaşayan 6 ve 8 yaşındaki ağabey kardeş iki çocuk, kaplumbağayı fark ederek son anda yangından kurtardı. Miniklerin bu davranışı mahalle sakinleri ve orman işçilerinin büyük takdirini topladı.

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, söndürme çalışmalarını yerinde koordine ederken kaplumbağayı kurtaran iki miniği tebrik edip ödüllendirdi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine yaşadıklarını anlatan 8 yaşındaki Ata Saritaş, "Kardeşimle ben kaplumbağa gördük. Ben ateşten korktum gidemedim, kardeşim gitti, kurtardı. Yukarıda evimiz var. Yangın büyüyüp dedemin evine gelecek diye çok korktum. Çok üzüldüm, ağlayacaktım. Ağlamamaya çalıştım. Önce kardeşim koştu, peşinden ben koştum” dedi.

6 yaşındaki Kağan Sarıtaş ise "Kaplumbağayı babam gösterdiydi ben de koştum aldım. Kaplumbağayı kuru yere koydum. Kalbim küt küt attı. Ben ayakları yanacak diye çok korktum. Küllerin içinde ilk göremedim. İsmini Tostos koydum. Orman işçileri çok iyilik yapıyorlar inşallah cennete giderler” diyerek o anları aktardı.

Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, Ata, Kağan Sarıtaş kardeşleri fahri yangın korucusu ilan ederek şekerle ödüllendirdi, duyarlılıklarından dolayı ailelerine de teşekkür etti. Sarıtaş kardeşler, Tostos ismini verdikleri kaplumbağayı bir süre sevdikten sonra yangından uzak ormanlık alana bıraktılar.