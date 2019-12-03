Cesur Adamlar oyuncuları kimler? Cesur Adamlar filmi konusu nedir? soruları haftanın ikinci gününde Show TV'de ekrana gelecek filmin öncesinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Show TV'de bu akşam saat 23.15'de Nicholas Cage'in başrolünü aldığı Cesur Adamlar filmi var...

CESUR ADAMLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

II. Dünya Savaşı’nda USS Indianapolis, Amerikan Donanması’nın en hızlı gemisidir. Kaptan McVay’in (Nicolas Cage) liderliğinde gizli bir görevle Guam’a doğru yola çıkarlar. Her zaman olduğu gibi görevi başarıyla tamamlaması beklenen gemi, Japon Komutan Hashimoto’nun denizaltısından yollanan torpillerle 12 dakikada batar.

Gemideki 1.200 askerden sadece 312’si hayatta kalmayı başarır. Fakat denizde kurtarılmayı bekleyen bu askerler bir yandan sıcak, yorgunluk ve susuzlukla mücadele ederken diğer yandan da etraflarını saran yüzlerce köpek balığıyla da savaşmak zorundadırlar

CESUR ADAMLAR OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Mario Van Peebles’in yaptığı, 2016 yapımı USS Indianapolis: Cesur Adamlar filminin oyuncu kadrosunda Nicholas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane gibi usta isimler yer alıyor.