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        Haberler Gündem Güncel Ceset var diye gittiler çöp evle karşılaştılar | Son dakika haberleri

        Ceset var diye gittiler çöp evle karşılaştılar

        İstanbul Esenyurt'ta komşuların kötü koku nedeniyle ceset olabileceğinden şüphelendiği daire "çöp ev" çıktı. İki gencin yaşadığı ve şikayet üzerine polisin girdiği dairede karşılaşılan manzara ise görenleri hayrete düşürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:48
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          Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki bir binada, komşular zemin kattan gelen kötü koku nedeniyle dairede ceset olabileceğinden şüphelendi.

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          Evde yaşayan iki gencin siyah çöp poşetler ile bir şeyler taşıdığını da gören bina sakinleri durumu polise bildirdi.

          Daireye giren polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

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          Etrafı kaplayan çöpler, böcekler, fareler ve kötü koku nedeniyle mülk sahibine haber verildi.

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          Taraflar karakola giderek dairenin boşaltılması konusunda anlaşırken, ev Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

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          Çöp evi fark ederek polise haber veren apartman sakini Turan Ali İlke, "Ben fark ettim durumu. Binaya girdiğimde leş kokusu geliyordu, dairede oturan gençler siyah poşetlerle de çıkınca şüphelenerek polisi aradım. Ceset olabileceğinden şüphelendim. Polis geldiğinde de ‘Niye beni rahatsız ediyorsunuz' diyerek kapıyı açmak istemediler. Güçlükle girdikleri dairede ise çöplükle karşılaştı. Evdeki etler çürümüş, suları etrafa akmış, etraf böcek doluydu. Binaya giremiyoruz zaten, hatta birkaç kişi bu pislik yüzünden taşındı" dedi.

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