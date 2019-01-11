Fransa Ligue 1'de kötü günler geçiren Monaco, Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Bonservisiyle ilgili detaylar paylaşılmadı ancak İngiliz basınına göre Monaco, Chelsea'ye bu transfer için 10 milyon Euro ödeyecek.

Fabregas son olarak Chelsea formasını, FA Cup'ta kaptan olarak çıktığı Nottingham Forest karşılaşmasında giymişti.

İngiltere'de 500. maçını oynayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 85. dakikada oyundan alınırken taraftarlar tarafından alkışlanmış, kendisi de gözyaşları içinde oyundan çıkmıştı.

Cesc Fabregas, 2014 yazında Barcelona'dan transfer olduğu Chelsea'de 198 maça çıkıp 22 gol, 57 asistle mücadele etti.