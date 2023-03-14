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Cesare Prandelli emeklilik kararı aldığını açıkladı

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran 65 yaşındaki Cesare Prandelli, artık teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini açıkladı

Giriş: 14.03.2023 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
Cesare Prandelli emeklilik kararı aldığını açıkladı
HABERTURK.COM

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli, teknik direktörlük kariyerini noktalama kararı aldı.

Bundan sonraki tek hedefinin torunlarıyla birlikte vakit geçirmek olduğunu söyleyen Prandelli, "Herşey geçiyor ama futbol tutkusu tabii ki bitmiyor. Hayatımın bundan sonraki dönemini torunlarımla birlikte bir parkta geçirme niyetindeyim" sözlerini kullandı.

65 yaşındaki İtalyan teknik direktör, Galatasaray'ın yanı sıra Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma, Fiorentina, Genoa, Valencia, Al Nassr ve İtalya Milli Takımı'nda görev yaptı.

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