Artış var! Pandeminin ilk zamanlarında: Yüzde 8 Şimdi: Yüzde 10-15

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Kamuoyunun geçtiğimiz günlerde, “Covıd-19 geçirdikten sonra görevinin başına dönen doktor olarak tanıdığı İÜ-C Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, son dönemde artış gösterip test sonucu pozitif çıkan hasta sayısıyla ilgili çarpıcı karşılaştırmalarda bulundu. Salı günü yaptıkları 1299 testin 205’inin pozitif çıktığını söyleyen Kutlubay, bunun yüzde 16’lık orana karşılık geldiğine dikkat çekti. Bir sonraki gün yapılan 1175 testin 145’inin pozitif çıkmasının ise yüzde 12’lik orana işaret ettiğini belirten Kutlubay, “ Oranlarımız günden güne değişiklik gösterse de test sonucu pozitif çıkan hasta sayımızda artış var. Oysa pandeminin ilk zamanlarında pozitiflik oranımız yüzde 8 civarındaydı. Bu oran artık yüzde 10-15 arasında değişiyor” diyor ve hasta sayısındaki artışın yanında başka bir gerçeğe daha dikkat çekiyor.

YATAN HASTA SAYIMIZ İLK DÖNEMLERE ORANLA DAHA AZ

Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, “Pozitif hasta sayımız artsa da yatan hasta sayımız ilk dönemlere oranla daha az. Bu anlamda Türkiye’deki hastanelerin çoğundan farklı bir profil çiziyoruz. Hastalarımızın hastalığı daha hafif atlatmaları ve zorlu bir tedavi sürecinden geçmemeleri sevindirici” diyor.

BEN DE COVİD-19 OLDUM

Cerrahpaşa olarak pandeminin başından beri yaklaşık 4 bin sağlık çalışanıyla hizmet verdiklerini söyleyen Kutlubay, “Mart ayından beri durmaksızın çalışıyoruz ve çok yorulduk. Bu süreçte 200 çalışanımızın test sonuçları pozitif çıktı. 18 gün önce dermatoloji bölümünde ben ve iki doktor arkadaşım da Covid-19 olduk. Neyse ki çok ağır geçirmedik ve evde karantina sürecimizi tamamlayarak 5 gün önce işimizin başına döndük. Kendi adıma geçmişten farkım görevimi sesi çıkmayan bir hoca olarak sürdürüyor olmam” (Sesinin kısıklığına gülüyor) diyerek devam ediyor.

TEDAVİ ETMEKLE TEDAVİ OLMAK FARKLIYMIŞ

“Bu hastalığı er ya da geç geçireceğimizi biliyorduk. Teoride bilmekle pratikte geçirmek arasında çok fark varmış. Artık yoğun bakım tedavisi gören, entübe olan, ölümden dönen, büyük acılar yaşayan, oksijen cihazına bağlanan hastaları düşününce fena oluyorum. İnsan durumu ağır olan bu kişileri görünce haline şükrediyor. Yaşadığım tecrübe bana tedavi etmekle tedavi olmanın birbirinden çok farklı şeyler olduğunu gösterdi. Bir de mesleğimizin önemini…