Daily Mail'in haberine göre, 1986'da yaşanan Çernobil faciasının ardından hükümet, nükleer santraldeki mağdurlara kalacak yer sağlamıştı. Beş çocuğu ve eşiyle yaşayan Zhusupov, hükümetin verdiği dairelere kabul edilmeyerek eski ve küçük bir pansiyon odasında yaşamaya mecbur edilmişti. Haziran ayında, Kazakistan’ın Aktöbe şehrindeki beş katlı bir binadan atlayan Zhusupov olay yerinde hayatını kaybetti.

Zhusupov25 yaşındaki kızı Gaukhar, babasının HBO'nun Chernobyl yapımını gözyaşlarıyla seyrettiğini, dizinin geçmişte yaptığı fedakarlıkları anımsattığını, intiharının diziyle alakalı olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

Zhusupov'un arkadaşları ise "Zhusupov, 1986'da yaşanan patlamanın ardından Çernobil'deki dört numaralı reaktörde likidatör (tasfiye memuru) olarak çalıştı. İlerleyen dönemlerde Kazakistan’daki Semey kentinde yer alan Semipalatinsk Test Sahası'nda işçi olarak çalışmıştı. Bütün bu fedakarlıkların ardından yetkililerin kendisini görmezden gelmesine dayanamayıp intihar ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski Sovyet ülkelerinden Ukrayna, Rusya, Belarus ve Kazakistan hükümetleri, çoğu Çernobil kahramanına barınma ve emekli maaşı veriyor. Ancak barınma listesinde on yıl bekledikten sonra isminin listeden çıkarıldığını gören Zhusupov, yıllarca düzgün bir evi olmadan yoksulluk içinde yaşadı.

Çernobil’de yaşadıkları yüzünden sağlığı da kötü etkilenen Zhusupov, sık sık baş ağrıları ve ani bayılmalar yaşıyordu. Zhusupov’un maluliyet indirimi dahil emekli maaşı haftalık 35 Pound (yaklaşık 250 TL) idi.

RUSYA DİZİNİN YASAKLANMASINI İSTEMİŞTİ

Batılı ülkelerin diziyi Rusya'ya karşı kara propaganda yürütmek için kullandığını ileri süren Rusya Komünist Partisi İcra Kurulu Başkanı Sergey Malinkoviç dizi ile ilgili Federasyonu Bilgi, Teknoloji ve Bilişim Ofisine (Roskomnadzor) başvuru yapıldığını açıklamış, "Çernobil faciası bir gerçek. Fakat HBO kanalı bu felaketi ideolojik hedef haline getirdi" demişti.

26 Nisan 1986 yılında Ukrayna'ya bağlı Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde büyük bir patlama meydana gelmiş ve bu kazanın ağır sonuçları sadece Ukrayna, Belarus ve Rusya’yı değil, Doğu Avrupa, Karadeniz ve Türkiye gibi birçok ülkede hissedilmişti.