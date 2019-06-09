HBO ekranlarında yayınlanan Chernobyl isimli mini dizi, 1986'da yaşanan felaket hakkındaki detayları ekrana getirdi.

The Moscow Times'ın haberine göre, Rus medyası için kahramanlarının hikayesini bir Amerikan kanalı olan HBO'nun anlatmasına bazı eleştirmenler tarafından Rusya'nın saygınlığına zarar verdiği yorumları yapıldı. Bazıları mini serinin olayları karikatürize ettiğini savunuyor.

Rus medyası Putin'in 'Çernobil'i Rus bakış açısıyla anlatan bir dizi çekme talimatı verdiğini iddia etti. Rus NTV kanalı, HBO'nun anlattığından farklı bir hikaye anlatacağı bir 'Çernobil' dizisi çekecek.

Buna göre, Rus yapımı dizide Çernobil felaketinde ABD'nin parmağı olduğu tezi ön plana çıkarılacak. Felaketin yaşandığı gün tesiste bir CIA ajanının olduğu senaryosu işlenecek. İddialara göre o gün tesiste Amerikan istihbarat servisi ajanlarının olduğuna dair tarihi kanıtlar var.