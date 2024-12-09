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        Çerkezköy'de "ev sahibi yapacağım" vurgunu: 150 kişi dolandırıldı

        Tekirdağ Çerkezköy'de "ev sahibi yapacağım" vaadiyle yaklaşık 150 kişinin dolandırıldığı iddia edildi. Mağdurlar ortadan kaybolan Özbek asıllı E.Ö. adlı müteahhidin iş yerine akın ederken, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:27
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        Çerkezköy'de "ev sahibi yapacağım" vurgunu
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde Özbek asıllı E.Ö.'nün yaklaşık 150 kişiden "ev sahibi yapma" vaadiyle topladığı paralarla ortadan kaybolduğu iddia edildi.

        İHA'nın haberine göre, müteahhide ulaşamayan mağdurlar, Gültepe Mahallesi'nde bulunan firmanın iş yerine akın etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İddiaya göre, 5 yıldır bölgede müteahhitlik yapan E.Ö., inşaat projelerinde topraktan daireler satarak, yüzde 40 peşinat ve kalan kısmını senetle tahsil ediyordu. Daire fiyatlarının 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 900 bin TL arasında değiştiği belirtilirken, sözleşmelerin ardından birçok vatandaşın dairesine kavuşamadığı ortaya çıktı.

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        Mağdur vatandaşlar, "1 milyon 200 bin TL verip tapumu aldım ancak dairem tamamlanmamış durumda. Bir an evvel ortaya çıkıp bunun hesabını vermesi gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

        Firma çalışanı ise E.Ö.'ye ulaşamadığını belirterek, çalışanların ve alıcıların mağdur olduğunu ifade etti.

        Vatandaşlar, "Kışın ortasında sıcak bir yuva hayali kurarken, dolandırıldığımızı anladık. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

        Öte yandan bazı müteahhitler de E.Ö.'nün projelerinde daireleri ederinin altında satarak kendilerini de mağdur ettiğini iddia etti.

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        #tekirdağ haberleri
        #çerkezköy ilçesi
        #dolandırıcı
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