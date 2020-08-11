Çerkes Tavuğu nasıl yapılır? Çerkes Tavuğu tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Çerkesler tarafından yapılan ve bir meze çeşidi olan Çerkes Tavuğu yapılışı haberimizde...
ÇERKES TAVUĞU MALZEMELERİ NELERDİR
1 adet bütün tavuk
2 diş sarımsak
3 dilim bayat ekmek içi
1,5 su bardağı ceviz içi
1 su bardağı tavuk suyu
sos için
yağ
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
ÇERKEZ TAVUĞU NASIL YAPILIR?
Suda haşladığımız tavuğu derilerinden ayrı olarak lif lif ayırıyoruz. Bayat ekmek içlerini 1 bardak tavuk suyu ile ıslatıyoruz. Cevizleri iyice eziyoruz (bir tülbent yardımı ile ezdiğimiz cevizleri sıkıyoruz. Çıkan yağı sos içinde kullanmak üzere ayırıyoruz.).
Ekmek içi, dövülmüş ceviz ve sarımsakları karıştırıyoruz. Bu malzemeye tavukları da ilave ediyoruz. Ayırdığımız ceviz yağı ile kırmızı biberi kızdırıp üzerine gezdiriyoruz.
Genelde ceviz yağı az çıktığı için bunu tereyağı ile de yapabiliriz. 1 gün dinlendiriyoruz. Yoğun bir kıvam varsa sos dökmeden önce üzerine bir miktar tavuk suyu gezdirebiliriz.
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