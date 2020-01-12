İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde evine gireceği esnada doğum gününe 3 gün kala bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir, vefatının 40’ıncı gününde anılıyor. Ailesi, kızlarının vefatı dolayısıyla Nizamettin Mahallesi’nde bulunan cemevinde lokma dağıtımı ve anma programı düzenledi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda misafirlere, Ceren Özdemir’in en sevdiği yemeklerden olan yahni ile farklı ikramlarda bulunuldu.

'BU ACIYI ZAMANLA UNUTURUZ DEME ŞANSIMIZ YOK'

İHA'nın haberine göre baba Yılmaz Özdemir, kızlarının acısını ölene kadar yaşayacaklarını belirterek, “Kızımızın bugün 40’ıncı günü, onu okutacağız Allah nasip ederse. Önce lokmasını dağıtıyoruz. Söylenecek bir şey bulamıyoruz, acımız büyük. Gelen dostlarımızdan Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Her gelen bizimle acımızı paylaştı. Bu acı zamanla unutulur deme şansım yok, bu acı asla unutulmayacak. Biz ölene kadar unutma şansımız yok. Eşim de o şekilde, onu yalnız bırakma şansım yok. Toparlayamadı, ilaçlarla şu anda ayakta duruyor. Gerisini zaman gösterecek. Kızımızın mezarına da kendisinin sosyal medyada paylaştığı sözü yazdırdık, orada kendisini ifade etmiş zaten. Biz de o sözü mezar taşına işlettik” dedi.

'KATİLİN AKILLI OLDUĞU BELLİYDİ, MAHKEMEDE ROL YAPTI'

Baba Özdemir, katil zanlısı Özgür Arduç’un akli dengesinin yerinde olduğunu belirten rapora ilişkin ise şu şekilde konuştu:

“Bence orada gayet bilinçli bir hareket etti. Zaten mahkemede de bazı şeylerden alıntı yaptı. Ne kadar akıllı olduğu zaten belli oluyordu. Eşim de fark etmişti. Mahkemede, tanığın bir tanesinin ifadesinden alıntı yaparak kendisinin ne kadar akıllı olduğunu göstermiş oldu. Ona akli dengesinin bozuk olduğuna dair rapor verme şansları zaten yoktu. Hiçbir doktor vermez zaten. Gayet mantıklı ve akıllı bir kişi, rol yaptı” şeklinde konuştu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz da, cemevindeki programa katılarak, Ceren Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi ve iyi dileklerini iletti.

Katil ilk ifadesinde iki kere tecavüze uğradığını, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etmişti. İnfiale yol açan cinayetin ardından katil Özgür Arduç, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. Katil Arduç, 23 Aralık tarihinde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurarak, Ordu Adliyesi’nde verdiği ilk ifadesinde çocukluğunda 2 kere tecavüze uğradığını, bu nedenle de insanlara her türlü kötülüğü yapmak istediğini söylemişti. Katil Arduç ayrıca, insanlardan nefret ettiğini ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, emniyette ve adliyede verdiği ilk ifadeleri baskı altında verdiğini, akli dengesinin yerinde olmadığını söylemişti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

‘Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan ve Van’daki yüksek güvenlikli cezaevinde özel hücrede tutulan Özgür Arduç, Van’da Adli Tıp Uzmanı olmadığı için en yakın il olan Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmiş, yapılan kontroller ve testlerde akli dengesinin yerinde olduğu anlaşılmıştı.

20 OCAK'TA YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan, Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olan ve hakim karşısında verdiği ilk ifadesinde akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, tedavi olmak istediğini belirten katil Özgür Arduç, 20 Ocak 2020 tarihinde saat 10.30’da ikince kez hakim karşısına çıkacak.