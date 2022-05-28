BARCELONA'DA TANIŞMIŞLARDI

Ceren Moray ile Nico Brun, 2017'de Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Moray, daha önce Brun ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

Bercelona'da tanıştık. Turist olarak geldiğimiz bu şehirde geçirecek kısa bir zamanı kalmıştı ikimizin de. İstanbul'a geri döndüğümde bavullarımı havalimanında bırakmış olduğumu eve gelip de telefonla bu bana bildirildiğinde anladım, o derece akıl yitimişim yani.

Daha o gün aradı Nico, İstanbul'a geleceğini söyledi. Çok gerildim. O büyünün bozulmasını istemiyordum çünkü.