Geldiğinde her ikimiz de nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Aradan birkaç saat geçti belki "Bu kızın peşinden gitmeseydim hayatım nasıl olurdu?' diye düşünmek benim için çok yorucu." dedi.

Zaten ben de ona o gün aşık oldum. Sonrasında ikimiz için de uzun ve maddi-manevi zorlayıcı bir seyahatler zinciri başladı. Arkasından da evlendik.