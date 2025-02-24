Ceren Gündoğdu'dan yeni albüm 'Işık Olur Gözlerin'
Ceren Gündoğdu, 12 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Işık Olur Gözlerin'i dinleyiciyle buluşturdu
Ceren Gündoğdu, 12 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Işık Olur Gözlerin'ini müzikseverlerin beğenisine sundu.
Albümün lansmanını Teşvikiye'de gerçekleştiren Ceren Gündoğdu, yeni şarkılarını da canlı olarak seslendirdi.
12 şarkıdan oluşan albümde 11 şarkının söz yazarı olan Gündoğdu'nun Albümünde yer alan şarkılar şöyle;
Burdayım Ben
Bi’ Daha Da Sevmicem
Kalbe Ninni
Derbeder
Şuracıkta Rehin
Düşlerimde Hesaplaştık
Bi’ Şey Var Gözlerinde
Cevap Ver
Gün Doğar Mı?
Sevdan Ateşten Gömlek
Ceren Gündoğdu, "İncinmiş tüm kalplere söylemek istediğim bir ninni bu albüm. Kapınıza birer birer bırakıyorum şarkılarımı, zor anlarınızda ve mutlu günlerinizde eşlikçiniz olmalarını dileyerek" ifadelerini kullandı.