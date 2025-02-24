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        Haberler Müzik Ceren Gündoğdu'dan yeni albüm 'Işık Olur Gözlerin'

        Ceren Gündoğdu'dan yeni albüm 'Işık Olur Gözlerin'

        Ceren Gündoğdu, 12 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Işık Olur Gözlerin'i dinleyiciyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:50
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        Ceren Gündoğdu'dan 'Işık Olur Gözlerin'
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        Ceren Gündoğdu, 12 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Işık Olur Gözlerin'ini müzikseverlerin beğenisine sundu.

        Albümün lansmanını Teşvikiye'de gerçekleştiren Ceren Gündoğdu, yeni şarkılarını da canlı olarak seslendirdi.

        12 şarkıdan oluşan albümde 11 şarkının söz yazarı olan Gündoğdu'nun Albümünde yer alan şarkılar şöyle;

        Burdayım Ben

        Bi’ Daha Da Sevmicem

        Kalbe Ninni

        Derbeder

        Şuracıkta Rehin

        Düşlerimde Hesaplaştık

        Bi’ Şey Var Gözlerinde

        Cevap Ver

        Gün Doğar Mı?

        Sevdan Ateşten Gömlek

        Ceren Gündoğdu, "İncinmiş tüm kalplere söylemek istediğim bir ninni bu albüm. Kapınıza birer birer bırakıyorum şarkılarımı, zor anlarınızda ve mutlu günlerinizde eşlikçiniz olmalarını dileyerek" ifadelerini kullandı.

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        #Ceren Gündoğdu
        #Işık Olur Gözlerin

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