Cercle Brugge: 2 - Anderlecht: 1 (Maç sonucu)

Belçika 1.Lig A Cercle Brugge - Anderlecht maçına sahne oldu.
Cercle Brugge mücadeleye şu 11'le başladı: Paul Nardi, Isaac Kone, Yoann Etienne, Naomichi Ueda, Vitinho, Xavier Mercier, Kylian Hazard, Johanna Omolo, Arnaud Lusamba, Gianni Bruno, Irvin Cardona
Anderlecht takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Thomas Didillon, Jamie Lawrence, Sebastiaan Bornauw, Andy Najar, Pieter Gerkens, Ryota Morioka, Sven Kums, Alexis Saelemaekers, Landry Dimata, Francis Amuzu, Albert Sambi Lokonga
10. dakikada Kylian Hazard ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 22. dakikada konuk takım, Pieter Gerkens ile skoru 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi. Anderlecht oyuncuları Ryota Morioka, Jamie Lawrence, Sven Kums ile Cercle Brugge oyuncuları Vitinho, Johanna Omolo sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. Mücadelenin 58. dakikasında Cercle Brugge, Gianni Bruno ile 2-1 öne geçti.
Anderlecht oyuncusu Andy Najar ile Cercle Brugge oyuncusu Xavier Mercier sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.
Maçın 2. yarısında Cercle Brugge ekibinde Vitinho, Irvin Cardona, Kylian Hazard oyundan çıktı, Kevin Appin, Dylan de Belder, Serge Gakpe yerine girdi, Anderlecht takımında ise Albert Sambi Lokonga, Alexis Saelemaekers, Jamie Lawrence çıktı, Elias Cobbaut, Kristal Abazaj, Dauda Mohammed girdi. Mücadele 2-1 bitti.
Ev sahibi takımda Johanna Omolo 85. dakikada kırmızı kart gördü, takımını 10 kişi bıraktı.
İddaa 450 koduyla açtığı bu maçta Cercle Brugge kazanır bahsine oynayanlara 3.35 oranını kazandırdı.
Cercle Brugge son 5 maçta 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 3 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.
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