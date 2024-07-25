Cerattepe'de ÇED kararı iptal edildi

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Rize İdare Mahkemesi, Artvin Cerattepe’de madencilik faaliyet yürüten Cengiz Holding’in ÇED olumlu kararını iptal etti.

Yeşil Artvin Derneği de, valilik başta olmak üzere il özel idare ile orman, çevre, enerji bakanlıkları il müdürlüklerine mahkeme kararını içeren dilekçe verdi. Yazıda, mahkemenin iptal kararı nedeniyle şirketin en geç 1 ay içinde Cerattepe'den çıkmasının sağlanması talep edildi.

"ÜRETİM HEMEN DURDURULMALI"

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu kararla Cerattepe'de sürmekte olan madencilik faaliyetinin dayanağı olan ÇED olumlu kararı iptal edildiğinden yapılan madenciliğin yasal dayanağı kalmamıştır. Madencilik faaliyeti yasadışı bir faaliyete dönüşmüştür. Bu nedenle 1 ay içinde faaliyetin durdurularak, alanın eski haline getirilmesi ve kamu idaresine teslim edilmesi gerekir. 1 aylık süre faaliyetin devamı değil, maden şirketinin, iş ve makinelerinin toparlanarak alandan çıkarılması için verilen süredir. Üretim ise derhal durdurulmalıdır. Tüm bu nedenlerle 1 ay içinde tüm iş ve makinelerin alandan çıkarılması, maden alanının rehabilitasyon çalışmalarının başlamasına karar verilmesini valilik makamından bekliyor, gereğini takdirlerinize saygıyla sunuyoruz."