Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Cerattepe'de ÇED kararı iptal edildi | Son dakika haberleri

        Cerattepe'de ÇED olumlu kararı iptal edildi

        Rize İdare Mahkemesi, Artvin Cerattepe'de madencilik faaliyet yürüten Cengiz Holding'in ÇED olumlu kararını iptal etti. Yeşil Artvin Derneği de, valilik başta olmak üzere il özel idare ile orman, çevre, enerji bakanlıkları il müdürlüklerine mahkeme kararını içeren dilekçe verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cerattepe'de ÇED kararı iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize İdare Mahkemesi, Artvin Cerattepe’de madencilik faaliyet yürüten Cengiz Holding’in ÇED olumlu kararını iptal etti.

        Yeşil Artvin Derneği de, valilik başta olmak üzere il özel idare ile orman, çevre, enerji bakanlıkları il müdürlüklerine mahkeme kararını içeren dilekçe verdi. Yazıda, mahkemenin iptal kararı nedeniyle şirketin en geç 1 ay içinde Cerattepe'den çıkmasının sağlanması talep edildi.

        "ÜRETİM HEMEN DURDURULMALI"

        Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu kararla Cerattepe'de sürmekte olan madencilik faaliyetinin dayanağı olan ÇED olumlu kararı iptal edildiğinden yapılan madenciliğin yasal dayanağı kalmamıştır. Madencilik faaliyeti yasadışı bir faaliyete dönüşmüştür. Bu nedenle 1 ay içinde faaliyetin durdurularak, alanın eski haline getirilmesi ve kamu idaresine teslim edilmesi gerekir. 1 aylık süre faaliyetin devamı değil, maden şirketinin, iş ve makinelerinin toparlanarak alandan çıkarılması için verilen süredir. Üretim ise derhal durdurulmalıdır. Tüm bu nedenlerle 1 ay içinde tüm iş ve makinelerin alandan çıkarılması, maden alanının rehabilitasyon çalışmalarının başlamasına karar verilmesini valilik makamından bekliyor, gereğini takdirlerinize saygıyla sunuyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        Fortune 500'e maliyet 5,4 milyar dolar
        Fortune 500'e maliyet 5,4 milyar dolar
        Beslemek için ahıra girdi!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Musk'tan yine kafes dövüşü çağrısı!
        Musk'tan yine kafes dövüşü çağrısı!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı
        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Habertürk Anasayfa