29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2014 yılında 600 bin dolayında bulunan rakam, yüzde 50’ye yakın artışla 2018 yılında 900 bin sınırına ulaştı. Hükümetin, bu yıl harçlara yaptığı zam, sert bir frene yol açtı. Yılın ilk yarısında 200-250 bine kadar geriledi. Yurt dışından getirilen telefonlarda fiyat avantajı büyük ölçüde ortadan kalktı.
Hükümet, bu ay cep telefonlarıyla ilgili kritik bazı karar ve uygulamalara imza attı. Meclis’ten geçen torba yasayla abonenin öngörülen sürede başvurması durumunda klonlu ceplerin belli bir bedel karşılığında sisteme entegre edilmesinin önü açıldı.
Diğer yandan da yolcu beraberinde getirilen telefonlarda kullanım izin harcı tutarı, 3 kata yakın artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla harç tutarı, bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.
TÜRK BASININDA İLK KEZ
HABERTÜRK, bu kararın alınmasında etkili olan verilere ulaştı. Bu verilerin bir bölümü, Türk basınında ilk kez yer alacak. Buna göre 2014 yılında yurt dışından yolcu beraberinde 606 bin 388 adet cep telefonu getirildi. 2015 yılında 722 bin 388, 2016 yılında 769 bin 892, 2017 yılında 841 bin 738 ve 2018 yılında 877 bin 608 adet telefon getirildi. 2014 yılına göre, 2018 sonunda yüzde 50’ye yakın bir artış yaşandı.
HÜKÜMET FREN YAPTIRDI
Hükümet, “vergi kaybı”na da yol açan bu süreci durdurmak için düğmeye bastı. Bu yıl içinde peş peşe artışlar yapıldı ve son olarak yolcu beraberinde getirilen telefonlarda harç tutarı bin 500 TL’ye kadar çıkartıldı.
Bu artışların etkisi oldu mu? Evet, harç artışları etkisini gösterdi. Yurt dışından getirilen telefonlarda, fiyat avantajı büyük ölçüde ortadan kalktı. Yılın ilk yarısında 200-250 bine kadar geriledi.
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