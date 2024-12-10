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        Haberler Dünya CENTCOM Başkomutanı YPG'yi ziyaret etti | Dış Haberler

        CENTCOM Başkomutanından YPG'ye ziyaret

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının 2022 yılından beri başkomutanı olarak görev yapan Michael Kurilla, Suriye'de ve Irak'ta çoklu ziyaretlerde bulundu. Suriye'deki ABD üslerini ziyaret eden Kurilla daha sonra SDG/YPG terör örgütü üyeleri ile bir araya geldi. Kurilla, son olarak Irak'a geçerek ziyaretlerini tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 22:30 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:51
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        CENTCOM Başkomutanı YPG'yi ziyaret etti
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        ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Başkomutanı Michael Kurilla, Suriye ve Irak'ta ziyaretlerde bulundu. CENTCOM'un 'X' hesabından yapılan açıklamaya göre ziyaretler 10 Aralık tarihinde gerçekleşti.

        Kurilla önce Suriye'de bulunan ABD üslerini ve askerlerini ziyaret etti. Daha sonra Suriye'de müttefik olarak kabul ettikleri SDG/YPG terör örgütü üyeleri ile bir araya geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada Suriye'de yaşanan geçiş sürecinde DEAŞ'ın yeniden güçlenmemesi için gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.

        Kurilla Suriye'deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Irak'a geçti. Kurilla Irak ziyareti sırasında Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü. Kurilla daha sonra birlikte DEAŞ'a karşı iş birliği yaptığı Irak güçlerinin komutanları ile görüşerek DEAŞ'a karşı alınacak önlemleri değerlendirdi.

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