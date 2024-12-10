CENTCOM Başkomutanı YPG'yi ziyaret etti

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Başkomutanı Michael Kurilla, Suriye ve Irak'ta ziyaretlerde bulundu. CENTCOM'un 'X' hesabından yapılan açıklamaya göre ziyaretler 10 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Kurilla önce Suriye'de bulunan ABD üslerini ve askerlerini ziyaret etti. Daha sonra Suriye'de müttefik olarak kabul ettikleri SDG/YPG terör örgütü üyeleri ile bir araya geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada Suriye'de yaşanan geçiş sürecinde DEAŞ'ın yeniden güçlenmemesi için gerekli önlemlerin alınacağı vurgulandı.

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𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚

Today, Dec. 10, Gen. Kurilla visited U.S. military commanders and servicemembers, as well as our Defeat-ISIS partners, the Syrian Democratic Forces, at several bases in Syria. He received a… pic.twitter.com/rH0dUl5ECM — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 10, 2024 Kurilla Suriye'deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Irak'a geçti. Kurilla Irak ziyareti sırasında Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü. Kurilla daha sonra birlikte DEAŞ'a karşı iş birliği yaptığı Irak güçlerinin komutanları ile görüşerek DEAŞ'a karşı alınacak önlemleri değerlendirdi.