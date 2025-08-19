Cenova nerede, hangi ülkede? Cenova nerenin, hangi ülkenin şehri?

Tarihi boyunca kazandığı zenginliği mermer saraylarına ve kiliselerine işleyen, ancak ruhunu her zaman denize ve limanına adamış olan Cenova, zıtlıkların şehridir. Cenova hangi ülkede sorusunun yanıtı bizi bugün İtalya'ya götürse de, şehrin gerçek kimliğini anlamak için onun yüzyıllar boyunca bağımsız bir güç olarak Akdeniz'i nasıl şekillendirdiğini ve en ünlü evladı Kristof Kolomb'a nasıl ilham verdiğini bilmek gerekir.

CENOVA NEREDE?

İtalya'nın kuzeybatısında, Ligurya Denizi'nin kıyısında yer alan Cenova, ülkenin en büyük ve en işlek limanına ev sahipliği yapar. Şehir, dağlarla deniz arasına sıkışmış dar bir sahil şeridi üzerine kurulmuştur. Apenin Dağları'nın denize dik bir şekilde yaklaştığı bu coğrafya, şehrin arkasında doğal bir amfitiyatro oluşturur. Bu engebeli topografya, Cenova'nın şehir yapısını derinden etkilemiş, yerleşim alanları limandan başlayarak yamaçlara doğru katman katman yükselmiştir.

Bu coğrafi yapı, özellikle tarihi şehir merkezinin Avrupa'nın en büyük ve en yoğun orta çağ yerleşimlerinden biri olmasına neden olmuştur. Daracık, gölgeli ve labirent gibi sokaklar, binaların birbirine çok yakın inşa edilmesini zorunlu kılmıştır. Şehir, aynı zamanda adını verdiği Cenova Körfezi'nin merkezinde yer alır ve İtalyan Rivierası olarak bilinen ünlü sahil şeridinin iki yakasını birbirine bağlayan bir geçiş kapısı görevi görür.

CENOVA HANGİ ÜLKEDE? Cenova, zengin denizcilik tarihi ve kültürel mirasıyla bilinen İtalya Cumhuriyeti'nin en önemli liman kentlerinden biridir. Tarih boyunca güçlü şehir devletlerinden ve cumhuriyetlerden oluşan İtalya, 19. yüzyılda ulusal birliğini sağlamıştır. Cenova, bu birleşme sürecinde ve sonrasında, İtalya'nın endüstriyel ve ticari gelişiminde kilit bir rol oynamıştır. Bugün Cenova, İtalya'nın en büyük altıncı şehri ve ülkenin kuzeydeki sanayi merkezleri (Milano, Torino) için hayati bir ithalat-ihracat kapısıdır. İtalya'nın genel ekonomik ve kültürel yapısı içinde Cenova, her zaman denizle olan güçlü bağını korumuş, ülkenin denizcilik kimliğinin ve tarihinin en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. CENOVA HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ? Bugün İtalya'nın Ligurya bölgesinin başkenti olan Cenova, yüzyıllar boyunca kendi kaderini tayin eden, Akdeniz'in en güçlü ve en zengin denizci cumhuriyetlerinden biriydi. Tarihi Cenova Cumhuriyeti, Orta Çağ'da ve Rönesans döneminde, Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan geniş bir ticaret ağı kurarak muazzam bir zenginliğe ve güce ulaşmıştır. Venedik ile olan rekabeti, Akdeniz tarihinin en önemli olaylarından biridir.

Cenovalı tüccarlar ve denizciler, İstanbul'daki Galata'dan Kırım'a kadar pek çok stratejik noktada ticaret üsleri kurmuşlardır. Bu zenginlik, şehirde modern bankacılığın ilk örneklerinin doğmasını sağlamıştır. Bu görkemli cumhuriyet, 700 yılı aşkın bir süre bağımsızlığını koruduktan sonra 18. yüzyılın sonlarında Napolyon Bonapart tarafından işgal edilmiş ve daha sonra İtalya'nın birleşmesine öncülük edecek olan Sardinya-Piemonte Krallığı'na dahil edilmiştir. Dolayısıyla Cenova, sadece bugünkü İtalya'nın değil, aynı zamanda tarihin en güçlü denizci cumhuriyetlerinden birinin de şehridir. CENOVA NERENİN ŞEHRİ? "La Superba" unvanıyla anılan Cenova, her şeyden önce bir "denizcilik, labirent sokaklar ve zengin zıtlıklar" şehridir. Şehrin ruhu, her zaman limanında ve denizle olan ilişkisinde yaşamıştır. Bu denizci ruhun en ünlü temsilcisi ise, şüphesiz Amerika'ya ulaşan ilk Avrupalı kaşiflerden biri olan Kristof Kolomb'dur. Kolomb'un Cenova'da doğup büyümesi, şehrin o dönemdeki denizcilik vizyonunun bir kanıtıdır. Cenova, aynı zamanda bir "saraylar ve dar sokaklar" şehridir. Şehrin tarihi merkezi, Avrupa'nın en büyüklerinden biri olup, "caruggi" adı verilen daracık, gölgeli ve gizemli sokaklardan oluşan bir labirenttir. Bu labirentin içinden birdenbire ulaşılan Via Garibaldi gibi caddelerde ise, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Palazzi dei Rolli" olarak bilinen görkemli Rönesans ve Barok sarayları bulunur. Bu saraylar, cumhuriyetin zengin aileleri tarafından, şehri ziyaret eden önemli misafirleri ağırlamak için inşa edilmiş özel konaklardı. Bu dar sokaklarla görkemli saraylar arasındaki tezat, şehrin karakterini oluşturur. Son olarak Cenova, bir "pesto" şehridir. Dünyaca ünlü, fesleğen, çam fıstığı, sarımsak ve zeytinyağı ile yapılan "Pesto alla Genovese" sosu, bu şehrin mutfağından çıkmış en önemli kültürel ihraç ürünüdür.