Karabulut, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Seyit Karabulut, gönderisine şu notu düştü:

O günleri biz hiç unutmadık, hep kalbimizde yaşıyoruz. Siz de bizi unutmayıp, yanımızda olduğunuz için kalbim dolusu sevgi ve saygılarımla...