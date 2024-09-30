Cenk Kangöz: Kötü adamları oynamayı seviyorum
SHOW TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından 'Deha'da 'Hakim' karakterini canlandıran Cenk Kangöz, diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "Kötü adamları oynamayı seviyorum" diyen Kangöz; "Tepkiler, çok güzel. Herhalde çok uzun soluk bir iş olacak gibi" ifadelerini kullandı
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cenk Kangöz, sabah saatlerinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cenk Kangöz, SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Deha' ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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"MESLEK BÜYÜKLERİMİZ VAR"
Dizide 'Hakim' adlı karaktere hayat veren Cenk Kangöz; "Her şey muhteşem güzel başladık. En önemlisi ekip çok güzel, hikâyemiz çok güzel, meslek büyüklerimiz var, başarılı oyuncu arkadaşlarımız var. Herhalde çok uzun soluk bir iş olacak gibi" dedi.
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"HİÇ İYİ KARAKTER OYNAMADIM"
50 yaşındaki oyuncu, ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Çok mutluyuz, tepkiler de çok güzel. Klasik kötü adam... Kötü adamları oynamayı seviyorum. Eşim, dostum herkes soruyor 'Neden farklı bir rol oynamıyorsun?' diye... Yani kariyerimin başından beri 13 dizi, 4 sinema filmi hepsi kötü karakterde geçti. Hiç iyi karakter oynamadım. Seyircimizi çok güzel bölümler bekliyor.
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'DEHA'NIN KONUSU NEDİR?
Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'; biri iyilikte, biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikâyeyi ekranlara taşıyor.