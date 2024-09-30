Cenk Kangöz: Kötü adamları oynamayı seviyorum

"HİÇ İYİ KARAKTER OYNAMADIM"

50 yaşındaki oyuncu, ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Çok mutluyuz, tepkiler de çok güzel. Klasik kötü adam... Kötü adamları oynamayı seviyorum. Eşim, dostum herkes soruyor 'Neden farklı bir rol oynamıyorsun?' diye... Yani kariyerimin başından beri 13 dizi, 4 sinema filmi hepsi kötü karakterde geçti. Hiç iyi karakter oynamadım. Seyircimizi çok güzel bölümler bekliyor.