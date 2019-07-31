Cenk Alper kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sabancı Holding'ten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Cenk Alper holdingin yeni CEO'su oldu. İşte Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper'in hayatı ve kariyeri...

CENK ALPER KİMDİR?

31 Temmuz tarihi itibariyle Sabancı Holding CEO'luğuna atanan Cenk Alper, 2017 yılından bu yana Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanlığı görevini yürütüyordu.

1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Cenk Alper, aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi’nde MBA yaptı.

Sabancı Holding'e 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılan Cenk Alper, Beksa bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa’ya Global Teknoloji Direktörü olarak atandı.

Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Alper, 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO’su olarak görev yaptı.