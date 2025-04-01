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        Haberler Objektife Takılanlar Cengiz Kurtoğlu: Volkan Konak için söyledi - Magazin haberleri

        Cengiz Kurtoğlu: Volkan Konak için söyledi

        Bayram'ın ikinci günü Kıbrıslı sevenleriyle bir araya gelen Cengiz Kurtoğlu, şarkılarını önceki gün kaybettiği arkadaşı Volkan Konak için söyledi; "Bütün güzellikler, bütün şarkılar son yolculuğuna uğurladığımız Volkan Konak'a gelsin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:41
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        Volkan Konak için söyledi
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Cengiz Kurtoğlu, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahnede duygusal anlar yaşayan Kurtoğlu, önceki gün kaybettiği arkadaşı Volkan Konak'ı andı.

        Cengiz Kurtoğlu; "Bütün güzellikler, bütün şarkılar son yolculuğuna uğurladığımız Volkan Konak’a gelsin" diyerek 'Kapanmaz Yarayız' adlı şarkıyı Volkan Konak'a ithaf etti.

        Duygusal anlar yaşayan dinleyiciler, Cengiz Kurtoğlu’nun bu jestine alkışlarla karşılık verdi.

        Volkan Konak, hayatını kaybetti
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        #Cengiz Kurtoğlu
        #volkan konak

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