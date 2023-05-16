"İçimde ukde kaldı"

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Cengiz İmren, yönetmenliğini Hayrettin Güneş’in üstlendiği, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Sevsene’ şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. İmren ve Hayrettin Güneş, müzik sektörünü, gelecek hedeflerini ve 'Sevsene' şarkısını anlattı. * Son şarkınız ile 'Sevsene' dediniz. Dinleyici şarkıyı sevdi mi? Şu ana kadar ki yorumlar nasıl? Dinleyicilerimiz şarkıyı çok sevdi. Zaten çıkarmadan önce yüzlerce kişiye dinletir, şarkıyı test ederim. Beklediğim ilginin fazlası geldi. O yüzden çok mutluyum. 'Sevsene' çok naif bir şarkı. Klibi de yurt dışında Hayrettin Bey'in yönetmenliğinde çektik. YouTube’da 20 milyon rakamına ulaştık. Tepkiler çok güzel.

* Klipteki bantlar çok konuşuldu. Verilmek istenen mesaj nedir? Bantlarla toplumsal bir mesaj vermek istedik. Çünkü ilişkilerde her zaman çok konuşan birileri oluyor. Biz de 'Sevginin çözemeyeceği bir şey yoktur' anlayışından yola çıkarak bütün sorunların çözülebileceği mesajını vermek istedik. İnsanlar da bunu algılıyor. Zaten şarkı 'Sevsene' diye bağırıyor.

* Bir sevgi eksikliği mi hissettiniz de 'Sevsene' dediniz? Etrafımda çok tartışan karı-koca, sevgililer gördüğüm için onları hep uyarırdır. ‘Bağırmayın, birbirinizi sevin’ derdim. Sevginin çözemediği hiçbir şey yok. 'Sevsene' bugüne kadar yazdığım en özel şarkılardan birisi... Çok ilginç bir hikâyesi var. Şarkıyı söyleyenin ve yazanın ben olduğunu unuttum. Tatilde dinlerken İzmir-Çeşme gidip, gelirken 25 bin TL trafik cezası yedim. Şarkıya kendimi kaptırmışım, söyleyenin de ben olduğumu unutmuşum... Cengiz İmren olduğumu unutup, kendimi dinlemişim. Aslında böyle dinlemek bir yetenek ister. Kendini dinlerken kusurlarını görmezsin. Ben önce kusurlarımdan başlarım. "KENDİMİ DİNLEMEYİ SEVEN BİRİ DEĞİLİM" * Farkında olmadan kendinizi dinlerken beğenmediğiniz kısımlar oldu mu? Çok güzel söylediğim için 25 bin TL ceza yedim zaten. (Gülüyor) Gece bazen şarkı yazarım, uyandığımda ‘Bunu ben mi yazdım?’ derim. Ben içimdeki Cengiz’i, acıları ortaya çıkarmaya çalışırım. Kendimi dinlemeyi seven biri değilim. Yanımda şarkımı çalsalar kapattırırım. Şarkım piyasaya çıkmadan yüz kere dinlerim ama çıktığın an asla dinlemem. Yenisini dinlerim. "CENGİZ İMREN’İN KİM OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİM" * Hep, "Müzik sektöründe engellendim" açıklaması yapıyorsunuz. Bu engeller nedir? Şimdi emeğime yazık etmemek için dilimi tutmaya çalışıyorum. Bazen böyle bir soru geliyor, celalleniyorum. Bu benim içimde 20 yıllık bir kangren... O kişi benimle hâlen uğraşıyor ama ben onunla uğraşmaktan vazgeçtim. Allah’a havale ediyorum. Yeni çıkaracağım şarkılarla ona cevabımı veriyorum. Zaten bu camiada bir, iki kişi var, parsellemişler. Benim ‘Yılan’ şarkım çıktığı an 100 milyon tıklanacaktı. Bilerek o iki kişi beni prese alıp, şarkımı 3 yıl boyunca çıkarmadılar. Şarkı bütün dillere, türkü barlara düştü. Herkes o şarkı sayesinde kimlik ve etiket sahibi oldu. Sonra benim şarkıyı okumama izin verdiler. Ona rağmen kinci bir insan değilim. Onu uyardım ve ‘Adını açıklarım, sokağa çıkamazsın’ dedim. Beni tutan büyüklerim olduğu için adını söylemek istemiyorum. Bu güzel projeyi de o insanlar yüzünden lekelemek istemiyorum. İki ayda bir şarkılarımla onlara Cengiz İmren’in kim olduğu göstereceğim. * Yeni bir şarkı var mı? Yakında ‘İhmal’ şarkımız çıkacak. 'Sevsene’den çok farklı bir şarkı oldu. Bundan sonra çıkaracağım şarkılar bunları döver. Her çıkaracağım şarkı bir öncekini döver. Daha sırada bekleyen yüzlerce şarkım var. "ACIDAN BESLENEN BİR ADAMIM" * Sizi bu kadar şarkı yazmaya iten ilham kaynağı nedir? Acıdan beslenen bir adamım. Acı çekmeden olmaz. Bugün çektiğim acı akşam bana şarkı yazdırmaz. 5 yıl önce hangi acımın ürünü diye çıkıyor onu da bilmiyorum ama birikmiş bir acı var. Yediğim darbeler, acılar bana böyle üretkenlik olarak dönüyor.

* Birçok isme şarkı verdiğinizi biliyoruz. ‘Keşke şarkımı şu isim okusaydı?’ dediğiniz kimse var mı? ‘Bitanem’ şarkısı için bunu diyebilirim. İbrahim Tatlıses’e vermiştim ama ondan önce Müslüm Gürses istemişti. Benim de hayran olduğum tek adam Müslüm Gürses... 'Bitanem' şarkımı ona vermek istiyordum. Müslüm Gürses’in şarkımı okumadan vefat etmesi içimde büyük bir ukde kaldı. "ÖZCAN DENİZ, ALİŞAN VE DEMET AKALIN’LA ANLAŞTIK" * Şarkıların yüksek ücretler karşılığında satıldığından dert yanan sanatçılar oldu. Öyle mi gerçekten? Bugün alışveriş merkezine gittiğiniz zaman cebinizdeki paraya göre alışveriş yapıyorsunuz. Benim de kendime göre bir fiyatım var. Onu ödeyebilen insanlara şarkı veririm. Parayı da geçtim; okuyacak, sonra o parayı isterim. Eğer şarkı ona yakışmamışsa vermem. İki şarkı ile gelip, İstanbul’da kendini kral sanan hiçbir adama şarkı vermem. * Şu an şarkı verdiğiniz isimler var mı? 3 kişiye verdim bile. Özcan’ın sahnesine gitmiştim. Hayatımda ilk kez Özcan ile karşılaştım. Özcan’a bir şarkı vereceğim. Sahnedeki duruşu, yakınlığı ile gönlümü fethetti. Şimdi ben onun gönlünü fethedeceğim. Alişan da uzun zamandır şarkı istiyordu, kısmet olmamıştı. Bir şarkımı cover yapmak istiyor. Ayrıca yeni bir şarkı daha vereceğim. Geçen gün de Okan Kurt ile karşılaştım. ‘Bize şarkı vermeyecek misin? dedi. Ona da bir cover ve yeni şarkı vereceğim. * Artık "Yeni bir Cengiz İmren var" diyebiliyor musunuz? Bunu zaten sizler de görüyorsunuz. Geçmişin kendinden intikam alıyorum. İki ayda bir yeni şarkı çıkaracağım. Her yeni şarkı öncekinden daha iyi olacak. Öyle şarkılar yazıyorum. Camianın da şarkıya ihtiyacı var. İnsanlar cover şarkıları dinlemekten sıkıldı. * Size 'Şarkıcı' denilmesinden rahatsız oluyorsunuz. Neden acaba? Toplum olarak şunu yanlış biliyoruz; şarkıcı vardır, sanatçı vardır, yorumcu vardır. Şarkıcı, başkalarının şarkılarını okumaya çalışana denir. Yorumcu, başkalarının şarkısını alıp, kendi gibi okuyana denir. Mesela Müslüm Gürses, Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ajda Pekkan... Bunlar yorumcu... Sanatçı ise yazan, besteleyen, icra eden, sahneye çıkan insanlara denir. Ben şarkıcı değil, sanatçıyım. * Yaz planları yapıldı mı? Çeşme’de olacağım. Orayla anlaştık. Yurtdışı konserleri dışında başka bir mekânda çıkmayabilirim. Kışın da İstanbul'dayım.

HAYRETTİN GÜNEŞ: "8 SAATLİK KAYITTAN 3,5 DAKİKALIK HİKAYE YARATTIK" * Hayrettin Bey, sizi yapım şirketi sahibi ve yapımcı olarak tanıdık ama bu şarkıda hem yapımcı hem de yönetmen kimliğinizi gösterdiniz. Babam Almanya’da ilk CD-film kaset satan dükkanını açmıştı. Dolayısı ile o zamanlarda ilk çıkan tüm yabancı yerli filmleri izlerdik. Teknik açıları detayları o zamandan izlediğim filmlerden kavramıştım. Şimdi kendi müzik firmamızı kurduğumuzda ilk Mustafa Yılmaz 'Sorun Yok' ile başladık ve arkasından son olarak Cengiz İmren 'Sevsene’de yönetmenlik yaptım. Çok ilgi çekti ve açıkçası keyif alıyorum. Benim için hem güzel hem de yeni bir heyecan diyebilirim. *Biraz klipten bahseder misiniz? Sanırım klip farklı bir teknikle çekilmiş. Hollywood tekniğini kullandık. Kameraların hepsi Hollywood filmlerinde kullanılan kameralar... Çekimin kalitesi ve bakış acısı diğer kliplerden çok ileri. 8 saatlik kayıttan 3,5 dakikalık bir hikâye yarattık. Kliplerde mutlaka bir mesaj olsun, senaryo olsun isterim. Klipte küçük kızım oynadı. Bağırma ile bir yere varılamayacağını, sevgi ile her şeyin çözülebileceğini vurgulamak istedik. * Kendi şirketinizin sanatçıları hariç klip çekmiyorsunuz. Peki şirketinizde olmasa bile 'Şu isme klip çekmek isterdim' dediğiniz biri var mı? Aslında ibrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Sibel Can, Ebru Gündeş bu isimlere bir Hayrettin Güneş formatı ile klip çekmeyi isterdim.

* Yapım şirketi sahibi olarak yeni seslere bakış açınız nasıl ? Şirket olarak yeni seslere her zaman açık olduğumuzu her fırsatta belirttim. Piyasamızın güzel, yetenekli seslere her zaman ihtiyacı var. Sürekli arayış içerisindeyim. Sesi, duruşu, yeteneği olan kardeşlerime şirket olarak gereken desteği veriyorum. Vermeye de devam edeceğimi bilmenizi istiyorum. * Yapım şirketi sahibi olarak hedeflerinize ne doğrultu da ulaştınız? Bizim bir farkımız olsun istiyorum. Yeni bir şirket olarak iyi yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Cengiz İmren ile 4 senedir birlikteyiz. Birlikte müzik şirketimiz çok büyük bir yol kat etti. Yolumuz uzun ama ailemize yeni katılan isimlerle de daha yapacağımız çok güzel işler olacak. Asıl hedefimiz; iyi bir kalite sunup, büyüyüp, en iyisi olmak... "KİMSENİN CESARET EDEMEDİĞİNİ YAPTIM" Cengiz İmren, bugüne kadar müzik...

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