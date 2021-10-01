Ünlüleri buluşturan nikah

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İş insanı Cengiz Çolak ile Harika Çolak'ın pandemi nedeniyle erteledikleri düğün eğlencesi ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşti. Konser alanı kapatılarak gerçekleşen 500 kişilik eğlencede Oğuzhan Koç ile Ersay Üner sahne aldı.

Gecede Demet Özdemir, İbrahim Büyükak-Nurdan Büyükak, Büşra Pekin, Eren Hacısalihoğlu- Tuğba Tatlıcı, Hayrettin, Doğuş Balbay-Erica Balbay, Yasemin Sakallıoğlu, Turgay Mercan ve Bülent Parlak gibi birçok isim yer aldı.

Temsili yapılan nikahı memur cübbesi giyerek Ahmet Çakar kıyarken, Oğuzhan Koç ise çifte şahitlik yaptı.