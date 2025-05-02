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        Haberler Magazin Cengiz Bozkurt: Karasu'nun izleri çok derin

        Cengiz Bozkurt: Karasu, çocukluğumu bıraktığım bir yer

        Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, ilkokul ve lise yıllarını geçirdiği Karasu'da hayranlarıyla buluştu. Bozkurt; "Karasu, duygusal bağımın çok yüksek olduğu, çocukluğumu bıraktığım bir yer" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:34
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        "İzleri çok derin"
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        ‘Erdal Bakkal' karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Cengiz Bozkurt, çocukluk yıllarının geçtiği Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi.

        İlçedeki çocukluk hatıralarını ve sanat yolculuğunu aktaran Cengiz Bozkurt, sanatseverlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

        Cengiz Bozkurt, programın sonunda hayranları için kaleme aldığı ‘Ben gülüyor muyum?' isimli kitabını imzaladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        İlkokul ve lise yıllarının Karasu ilçesinde geçtiğini vurgulayan Cengiz Bozkurt; "Çocukluğuma dair hatıralarım, ailem ve arkadaşlarım ile yaşadığım hatıralar, benim hayatımın geri kalan kısmını belirledi diyebilirim. Onun için izleri çok derin. Kitapta da birkaç yazımda bunu dile getirmişimdir. Karasu, duygusal bağımın çok yüksek olduğu, çocukluğumu bıraktığım bir yer. Onun için tekrar dönüp dolaşıp buraya geliyorum. Hem çocukluk arkadaşlarımı görüyorum hem de kaybolan çocukluğumu arıyorum" dedi.

        Cengiz Bozkurt, program sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        #Cengiz Bozkurt

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