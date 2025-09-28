Habertürk
        Çene hatlarınızı inceltmeye hazır mısınız? Daha gergin bir yüz için 5 yüz yogası hareketi!

        Çene hatlarınızı inceltmeye hazır mısınız? Daha gergin bir yüz için 5 yüz yogası hareketi!

        Estetik operasyonlara başvurmadan yüzünüzü şekillendirmek mümkün! Yüz yogası ile düzenli egzersizler yaparak çene hattınızı inceltebilir, yanaklarınızı sıkılaştırabilir ve göz çevrenizdeki kırışıklıkları azaltabilirsiniz. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz 5 etkili yüz yogası hareketi!

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:30
        • 1

          Ayna karşısında uygulayacağınız birkaç dakikalık egzersiz, yıllara meydan okumanıza yardımcı olabilir. Yüz yogası, doğal lifting etkisiyle yüzünüzü daha gergin ve enerjik bir görünüme kavuşturuyor. İşte daha genç ve sıkı bir cilt için denenmesi gereken 5 adım!

        • 2

          KAŞ KALDIRICI HAREKET

          Bu egzersiz, kaşları yukarı kaldırarak göz kapakları ve iki kaş arasındaki çizgileri azaltmaya yardımcı oluyor. Kaşların altına üç parmağınızı yerleştirin, hafifçe bastırırken kaşlarınızı aşağı doğru indirin. Gözlerinizi kapatıp gözbebeklerinizi yukarı doğru çevirin. 20 saniye bu şekilde bekleyip bırakın. Üç kez tekrarlandığında etkili sonuçlar verebilir.

        • 3

          YANAK KALDIRICI TEKNİK

          Yanak kaslarını güçlendirmek isteyenler için ideal. Ağzınızı “O” şeklinde açın, üst dudağınızı dişlerinizin üzerine kıvırın. Hafifçe gülümseyerek parmaklarınızı elmacık kemiklerinizin üzerine yerleştirin. Bu hareketi 10 kez yapın, sonuncusunda 20 saniye bekleyin. Düzenli uygulandığında yanakları sıkılaştırır.

        • 4

          MUTLU YANAK ŞEKİLLENDİRME

          Kapalı ağızla gülümseyip dudaklarınızı dışarı doğru yuvarlayın. Gülümsemeye devam ederek yanak kaslarınızı yukarı kaldırın. Parmağınızı dudak kenarlarına koyarak yanaklarınıza hafif baskı uygulayın. 20 saniye bekleyin ve üç kez tekrar edin. Bu egzersiz, yanak hatlarını belirginleştirir.

        • 5

          “SCOOPING” İLE ÇENE VE BOYUN SIKIŞTIRMA

          Ağız açık “ah” sesi çıkarın. Alt dudağınızı içe kıvırın, çenenizi öne doğru itin. Çenenizi yukarıya doğru kaldırarak boynunuzu hafifçe geriye atın. Bu pozisyonda çenenizi açıp kapatın. On tekrarın ardından 20 saniye son pozisyonda bekleyin. Bu hareket çene ve boyun kaslarını çalıştırarak sarkmayı önler.

        • 6

          ÜST GÖZ KAPAĞI SIKILAŞTIRICI

          Göz çevresindeki kırışıklıkları azaltmak için tasarlanmış bu hareket, aynı zamanda göz kapaklarını toparlar. Orta parmaklarınızı gözünüzün iç kenarına, işaret parmaklarınızı ise dış kenarına yerleştirin. Gözlerinizi sıkarak kapatın ve yukarı bakın. 30 saniye bekledikten sonra bırakın. İki tekrar yeterlidir.

        • 7

          YÜZ YOGASININ FAYDALARI

          Yüz yogası, yaşla birlikte zayıflayan kasları güçlendirerek daha sıkı bir cilt görünümü sağlar. Aynı zamanda gergin kasları rahatlatır, lenf drenajını destekler ve yüzdeki ödemi azaltır. Düzenli uygulandığında çene hattını belirginleştirmek, yanakları inceltmek ve daha genç bir görünüm elde etmek mümkündür.

        Habertürk Anasayfa