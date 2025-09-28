Çene hatlarınızı inceltmeye hazır mısınız? Daha gergin bir yüz için 5 yüz yogası hareketi!

Ayna karşısında uygulayacağınız birkaç dakikalık egzersiz, yıllara meydan okumanıza yardımcı olabilir. Yüz yogası, doğal lifting etkisiyle yüzünüzü daha gergin ve enerjik bir görünüme kavuşturuyor. İşte daha genç ve sıkı bir cilt için denenmesi gereken 5 adım!