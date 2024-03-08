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        Haberler Gündem 3. Sayfa Av sırasında kalp krizi geçirdi, cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av! -Kütahya haberleri

        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, domuz avı için araziye çıkan esnaf 64 yaşındaki Mehmet Uyanıker, dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Jandarma, Uyanıker'in cansız bedenini yanında bulunan köpeğin tasmasındaki çip sayesinde buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 07:16 Güncelleme: 08.03.2024 - 08:30
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        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
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        Kütahya'da olay, önceki gün gece saatlerinde Gediz ilçesinde bulunan Doğancılar ve Pusatlar köyü arasındaki dağlık bölgede gerçekleşti.

        ARKADAŞLARI İLE AVA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, ilçede sarraflık yapan av meraklısı Mehmet Uyanıker (64), arkadaşları ile birlikte domuz avı için ilçedeki dağlık bölgeye gitti.

        RAHATSIZLANDIĞINI BİLDİRMEYE ÇALIŞTI

        Avcı arkadaşları köpekleriyle beraber domuz sürüsünün peşinden giderken, Uyanıker kendi köpeğiyle birlikte aracında kaldı. Bu sırada, beklediği aracında rahatsızlanan Uyanıker, arkadaşını telefonla arayarak durumunu bildirmeye çalıştı.

        YERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILDI

        Bir müddet sonra kendisine yapılan aramalara cevap vermemesi üzerine telaşlanmaya başlayan arkadaşı, durumu Uyanıker’in ailesine bildirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine komşu ilçe Çavdarhisar’dan jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, Uyanıker'in yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        KÖPEĞİNİN ÜZERİNDEKİ ÇİP TAKİBE ALINARAK BULUNDU

        Mehmet Uyanıker’in yanında bulunan köpeğin tasmasındaki çipi takibe alan jandarma ekipleri, yerini tespit ederek kısa sürede bulmayı başardı. Araç başında bekleyen köpeği bulan ekipler, Uyanıker'i ise aracın içinde hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Uyanıker’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Uyanıker'in cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Dedeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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        #Kütahya
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