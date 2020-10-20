Cenazeye katılıp, ağlamıştı! Cezası belli oldu

Zonguldak'ta, geçen yıl kaybolduktan 4 gün sonra ormanda cansız bedeni bulunan komşusu Sultan Biryan'ı (69) öldürüp, cenazesinde ağlayan sanık Ahmet Sarı (53),ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta 14 Eylül 2019'da meydana gelen olayda, kestane toplamak için evden ayrılan Sultan Biryan'dan bir daha haber alınamadı. Biryan'ın ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Sultan Biryan, 4 gün sonra evinden 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu. Olayın ardından Sultan Biryan'ın altınlarını kuyumcuda sattığı tespit edilen komşusu Ahmet Sarı, tutuklandı. Ahmet Sarı hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AĞLAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞ
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Sarı, ölen Sultan Biryan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Daha önceki duruşmalarda çelişkili ifadeler veren Ahmet Sarı, yaşlı kadını öldürmediğini, fakat altınları alarak kuyumcuda sattığını kabul etmişti. Mahkeme heyeti, duruşmalardaki çelişkili ifadeler, mevcut deliller ve tanık beyanları doğrultusunda sanık Ahmet Sarı'nın cezasında indirim yapmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sarı, 'yağma' suçundan ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına, tutuklanan Ahmet Sarı'nın kayınvalidesinin cenazesine katıldığını ve ağlayarak kendilerine başsağlığı dilediğini söyleyerek adaletin yerini bulduğunu ifade etti.
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