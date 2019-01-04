Önceki gün Ayvalık ilçesinde hayatını kaybeden Ali Olgaç’a ait Burhaniye’nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Meydana gelen baca yangınında, alevler bir anda etrafı sardı. Yangın kısa sürede bitişikteki Ramazan Çakır’a ait eve de sıçradı. Yangına, Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. DHA'nın haberine göre; yatalak olan Ramazan Çakır ise komşularının yardımı ile dışarı çıkarıldı.

İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonunda kontrol altına alınan yangında, her 2 ev de kullanılamaz hale geldi.