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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cenaze aracını cenazeyle birlikte kaçıran şahıs tutuklandı

        Cenaze aracını cenazeyle birlikte kaçıran şahıs tutuklandı

        İçerisinde bulunduğu cenazeyle birlikte cenaze aracını çalan ve Adıyaman'da yakalanan şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahsın cenaze yakını olmadığı gerçeği sorguda ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:04
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        Cenaze aracını cenazeyle birlikte kaçırdı
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        Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün Osmaniye Asri Mezarlıkta defnedilmek için bekletilen Hacer K.’nın cenazesinin bulunduğu cenaze aracı, Mehmet Can K., tarafından kaçırılmış ve şahıs Osmaniye’den Adıyaman’a doğru geldiği sırada Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Çatalağaç Köyü çıkışında durdurulmuştu.

        Araçta bomba olma ihtimaline karşı jandarma ekiplerince kullanılan sinyal kesici ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından araç incelenmişti. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda araç içerisinde Hacer K’.ya ait cenaze bulunmuş ve Hacer K.'nın şahsın annesi olduğu iddia edilmişti.

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        Mehmet Can K’nın, Hacer K’nın oğlu olmadığı ortaya çıktı

        Gözaltına alınarak Gölbaşı Jandarma Komutanlığına götürülerek sorguya alınan Mehmet Can K’nın Hacer K’nın oğlu olmadığı ortaya çıktı. Mehmet Can K’nın psikolojik sorunları olduğu anlaşılırken şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi.

        Mehmet Can K., ile hiçbir yakınlığı bulunmayan Hacer K’nın cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Osmaniye’ye gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Adıyaman
        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
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